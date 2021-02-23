 وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع يلتقي عددا من المسؤولين العسكريين على هامش آيدكس 2021 - بوابة الشروق
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وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع يلتقي عددا من المسؤولين العسكريين على هامش آيدكس 2021

محمد بن أحمد البواردي وزير شؤون الدفاع الإماراتي - ارشيفية
محمد بن أحمد البواردي وزير شؤون الدفاع الإماراتي - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 6:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 6:51 م
التقى وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، كل من وزير الدفاع الصربي نيبويشا ستيفانوفيتش، ووزير الدفاع القبرصي شارلامبوسبيتريدس، ونائب وزير الدفاع الأوكراني ألكسندر ميرونيوك، وذلك على هامش فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس2021" واستقباله عددا من الضيوف ضمن إطار فعاليات المعرض.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" فقد رحب وزير الدولة لشؤون الدفاع بوزير الدفاع الصربي، ووزير الدفاع القبرصي، ونائب وزير الدفاع الأوكراني، وأشاد بمستوى العلاقات القائمة بين الإمارات وكل من صربيا وقبرص وأوكرانيا خاصة فيما يتعلق بالجوانب الدفاعية والعسكرية.

وأفادت الوكالة بأنه تم أيضا مناقشة فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2021"، ودور المعرض في تعزيز الصناعة الدفاعية باعتباره حدثا عسكريا عالميا يستقطب كبرى الشركات العالمية المصنعة للأنظمة الدفاعية العسكرية والأمنية، ويترأسه كبار المسؤولين وصناع القرار العسكريين من دول المنطقة.

ومن جانبهم أشاد الضيوف خلال اللقاءات بمستوى تنظيم معرض آيدكس وما يحظى به من حضور واهتمام رغم تحديات جائحة كورونا.

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