مستشار الرئيس للصحة: لم نرصد أي آثار جانبية للقاح سينوفارم الصيني

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه تمت متابعة جميع الفئات ممن تلقوا لقاح سينوفارم الصيني ضد فيروس كورونا.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أنه لم يتم رصد أي آثار جانبية للقاح سينوفارم الصيني، معقبًا: «مفيش حالة وصلها أي مشاكل من هذا اللقاح».

وأكد أن كل من تلقوا لقاح سينوفارم الصيني بخير، إذ بدأ البعض في تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، متابعًا: «لا نتناول شيئًا إلا إذا كنا متأكدين تمامًا من الأمان الكامل والتأثير الإيجابي له».

وأوضح أن المرجعية المصرية في مجال تسجيل وتداول الأدوية كبيرة وطويلة المدى، مؤكدًا أن أي عقار أو لقاح أو حتى الأدوات الطبية المستخدمة في التشخيص أو العلاج تخضع للمعايير المصرية الدقيقة، والتي تتوافق تمامًا مع الخبرة العالمية في هذا الاتجاه.

ونوه بأن أي لقاح يدخل إلى مصر يخضع لهذه المعايير، إذ لا بد أن يكون مسجل ومعتمد في بلد المنشأ أيًا كانت، موضحًا أن كل اللقاحات المسجلة في كل الدول «تسجيل طوارئ».

وعن جاهزية الدولة لعملية تصنيع أي من اللقاحات الموجودة في مصر، عقب: «لم يتم هذا حتى الآن لكننا نسعى إليه، بعدما غيرت أزمة كورونا كثيرًا من المعايير الموجودة، وشكل العالم ككل».

وأفاد مستشار الرئيس للصحة، أنه لا توجد دولة في العالم لديها الإمكانيات لفعل كل شيء، لكن الأمر يعتمد على البنية التحتية في جميع المجالات.