فاليو تتيح خدمات منصة وفرها بالتقسيط حتى 60 شهرا

الشراكة تضمن إتاحة خدمات دفع الفواتير لعملاء فاليو بدون فائدة

أعلنت شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، اليوم، عن توسع شراكتها الاستراتيجية مع شركة وفرها.

وبموجب اتفاقية الشراكة الجديدة، ستتمكن وفرها من تعزيز الاستفادة من الشبكة الواسعة التي تحظي بها «ڤاليو» حيث سيتم قبول عروض وفرها على أجهزة نقاط البيع «POS» الخاصة بڤاليو، بالإضافة إلى السماح للعملاء بشحن محفظة وفرها باستخدام ڤاليو، والاستفادة من الخدمة المتوفرة على «وفرها» لدفع الفواتير الخاصة بهم باستخدام ڤاليو بدون فائدة ، فضلًا عن إمكانية حصول العملاء على حدود ائتمانية من ڤاليو والاستفادة من باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة بفائدة بسيطة لمدة تصل إلى 60 شهرا.

كما تضمن اتفاقية الشراكة، حصول العملاء الجدد ممن يقومون بالتسجيل في تطبيق ڤاليو على قسيمة شراء مجانًا من «وفرها».

كما تضمن تفعيل برنامج مشترك لولاء العملاء بموجب هذه الاتفاقية بهدف تحقيق أقصى استفادة لعملاء ڤاليو.

وأعرب أحمد هاشم، رئيس القطاع التجاري بشركة ڤاليو، عن اعتزازه بتوطيد الشراكة مع منصة وفرها لتعزيز التضافر بين خدمات الشركتين بهدف تقديم حلول وخدمات فريدة من نوعها للعملاء سعيًا لتلبية مختلف احتياجاتهم.

وأضاف هاشم أنه بموجب هذه الاتفاقية سوف تتيح ڤاليو لعملاء وفرها مجموعة متنوعة من حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا "BNPL"، فضلًا عن مجموعة من العروض والتخفيضات المصممة لتلبية احتياجات العملاء وتعزيز قوتهم الشرائية.

وأشار أن هذه الاتفاقية تعد بمثابة مرحلة جديدة في العلاقة القوية بين الطرفين والتي ستشهد الاستفادة من حلول التوفير المبتكرة التي تتميز بها منصة وفرها.

ومن جانبه، صرح طارق مجدي، الرئيس التنفيذي لشركة وفرها، أن تطوير الشراكة الناجحة مع ڤاليو تأتي في إطار استراتيجيتنا التي تستهدف تقديم أفضل حلول وعروض التوفير لعملائنا، معربًا عن سعادته بقدرة الشركة على تنفيذ هذه الاستراتيجية عبر تقوية هذه الشراكة الفريدة.

وأضاف مجدي أن هذه الشراكة سوف تتيح للشركة التوسع بقاعدة عملاء الشركة وذلك عبر الاستفادة من شبكة المتاجر والخدمات الواسعة والمتنامية التي تنفرد بها شركة ڤاليو فضلًا عن إضافة مجموعة جديدة من القطاعات التي لم نكن نتعامل معها سابقًا.

وأكد على ثقته في أن هذه المبادرات ذات المنفعة المتبادلة ستحقق هدفها المتمثل في توفير حلول مالية بأسعار مغرية في متناول اليد ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائنا.

الجدير بالذكر أن وفرها انضمت إلى شبكة متاجر "ڤاليو" منذ عام ٢٠٢٠ كأحد أقوى الشركاء الموثوقين كونها ابرز مقدمي باقات العروض والخدمات للعملاء.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سلسلة من الاتفاقيات التي وقعتها «ڤاليو» لتقديم خطط تمويل مناسبة سعيًا لتلبية مختلف الاحتياجات التمويلية للمصريين بالعديد من القطاعات.