مصر تتسلم رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة الأمكاو لمدة عامين

تسلمت مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لمدة عامين (2023 - 2024) وذلك خلال فعاليات الدورة غير العادية الرابعة للمجلس التنفيذي، والتي انعقدت افتراضيا اليوم الخميس.

وقال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن مصر تتطلع للتعاون مع جميع الدول الإفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي وضمان الازدهار والأمن والسلام والاستقرار بالقارة الإفريقية، وجعل محور المياه على رأس الموضوعات التي تخدم أهداف التنمية بالقارة.

وأعرب عن إيمانه بقدرة البلدان الإفريقية على تحويل التحديات إلى فرص من خلال التعاون وتبادل الخبرات ومعالجة فجوة البيانات والتكنولوجيا وزيادة التمويل في قطاع المياه وتدريب بناء قدرات العاملين في قطاع المياه وزيادة التوعية بأهمية المياه؛ لتحسين إدارة المياه والتعامل مع تحديات الزيادة السكانية وتفاقم ندرة المياه.

كما أشار إلى الدور المهم لـ«الأمكاو» من خلال برامجه ومبادراته الطموحة في توفير التوجيه اللازم لتنفيذ إجراءات وبرامج تحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والحفاظ على النظم الإيكولوجية الإفريقية، ومجابهة التحديات التي تعيق تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ورؤية المياه الإفريقية 2025 والأجندة الإفريقية 2063.

وأكد وزير الري أهمية الانتقال من السياسات إلى الإجراءات الفعلية على أرض الواقع وزيادة الاعتماد على السياسات والممارسات المبتكرة وتطوير التكنولوجيا؛ للوصول إلى نتائج ملموسة في إدارة الموارد المائية والتعامل مع تغير المناخ وتحسين إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق رفاهية الشعوب الإفريقية على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس منها والمعني بالمياه، خاصة أن أزمة المياه في إفريقيا ناتجة عن القصور في إدارة الموارد المائية ببعض الدول بينما تزداد ندرة المياه في دول أخرى.

وأضاف أن المياه بالقارة الإفريقية تكفي لتوفير الاحتياجات المائية للجميع ولكن بشرط تحقيق التعاون بين الدول للتغلب على التحديات التي تواجه الموارد المائية، مشيرا إلى إطلاق مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين لمبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه خلال مؤتمر المناخ الماضي لتحفيز التعاون الشامل في مجال المياه للتكيف مع تغير المناخ وزيارة القدرة على الصمود وتقديم حلول للتكيف مع هذه التغيرات خاصة في المجتمعات والأنظمة البيئية الأكثر احتياجا بالقارة الإفريقية.