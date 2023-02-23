أحمد فهمي يعلن تعاقده مع السبكي لتقديم الرجل العناب في فيلم سينمائي

أعلن الفنان أحمد فهمي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) عن تعاقده مع المنتج أحمد السبكي لتقديم شخصية "الرجل العناب" في فيلم سينمائي، والذي سبق وقدمها من قبل في مسلسل تليفزيوني يحمل نفس الاسم.

وكتب فهمي: بعد الانتهاء من تصوير فيلم "مسترEx"، المنتج أحمد السبكي، يتعاقد مع النجم أحمد فهمي على تقديم شخصية (الرجل العناب) في فيلم سينمائي كأول سوبر هيرو مصري يتم تقديمة سينمائياً، والذي سبق وتم تنفيذه في مسلسل تليفزيوني عام ٢٠١٢ كأول سوبر هيرو مصري أيضاً وحقق نجاح غير مسبوق.

وتابع: تم رصد ميزانية ضخمة للعمل للخروج بأفضل صورة، ويجرى التعاقد على أحدث تقنيات الجراڤيكس الحديثة التي تستخدم لأول مرة في مصر والوطن العربي في السينما، ويجري الآن الاستقرار على دولة أوروبية لتصوير جزء من أحداث الفيلم هناك.

حيث تستعد الشركة لإبهار الجمهور من خلال تقديم هذا العمل السينمائي الضخم إلى شباك التذاكر

لاسيما وأن فهمي يعد من النجوم الكبيرة التي حققت نجاح ضخم في الشركة.

ويجري الآن التعاقد مع مخرج أمريكي لإخراج كافة مشاهد الجرافيكس والاشراف على المؤثرات البصرية الخاصة بالعمل، وسيتم عقد جلسات عمل على السيناريو، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الأخرى قريباً.

يأتي هذا المشروع بعد الجدل الذي أحدثه الفنان تامر حسني بالإعلان عن مشروع فيلم جديد له يحمل اسم "تاج" عن اول سوبر هيرو، والاتهامات التي لاحقت الإعلان، من خلال الفنان احمد التهامي الذي وجه اتهام بالسرقة لصناع "تاج".

وذكر أن أحداث الفيلم مأخوذة من سيناريو قام بتأليفه ومسجل باسمه، معلنا أنه هو صاحب السبق في كتابة فيلم عن أول سوبر هيرو مصري؛ ليحسم فهمي الجدل لصالحه، بشخصية الرجل العناب، واعتبر نفسه أنه صاحب السبق في تقديم هذه النوعية من الأدوار.