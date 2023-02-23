البحرين تستضيف كأس السوبر المصري لكرة السلة

وقع الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، بروتوكول تعاون مع الاتحاد البحريني لكرة السلة، برئاسة وليد العلوي، وذلك في حفل بأحد فنادق القاهرة.

وحضر الحفل عيسى بن علي آل خليفة، وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء البحريني ونائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، و وليد العلوي رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، وشريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، وعادل رضوان وكيل أول وزارة الشباب والرياضة رئيس قطاع الرياضة نائبا عن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وينص البروتوكول على تعاون مشترك ما بين الاتحادين المصري والبحريني خلال الفترة المقبلة، والتي جاء من بينها إقامة كأس السوبر المصري لكرة السلة لموسم 2022-23 في العاصمة البحرينية المنامة.

كما تم الاتفاق على عدة أوجه أخرى للتعاون بين الاتحادين، من بينها إقامة لقاءات ودية بين المنتخبين المصري والبحريني، وإقامة معسكرات متبادلة في البلدين وغيرها من الأمور التي تهدف لتبادل الخبرات بين الاتحادين.

ويعد هذا الاتفاق خطوة غير مسبوقة في إطار خطة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة لنشر اللعبة داخل وخارج مصر.

وبموجب الاتفاق تقام مبارة كأس السوبر المصري 2022-23 التي تجمع بطل الدوري وبطل الكأس في ضيافة مملكة البحرين في نهاية عام 2023.