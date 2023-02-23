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استقرت أسعار الذهب بأسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس 23 فبراير 2023، حيث سجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 1690 جنيه، وفق نادي نجيب السكرتير السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب نجيب، استقر سعر جرام عيار 24 مسجلا 1932 جنيها، كما ثبت سعر جرام عيار 18 عند 1449 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 13520 جنيها، بدون احتساب قيمة المصنعية أو ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة.

وعالميا، تراجعت أسعار المعدن الأصفر بنسبة 0.03% مسجلا 1824 دولارا للأوقية، كما انخفضت أسعار العقود الآجلة تسليم 23 أبريل 2023، بنسبة 0.47% مسجلة 1832 دولارا للأوقية.