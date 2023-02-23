حفل فني لفرقة طبلة الست وأغان تراثية وفلكلورية بأوبرا دمنهور

قال شريف محي الدين، مدير عام دار أوبرا دمنهور، إن دار الأوبرا المصرية برئاسة خالد داغر، ستنظم حفلا فنيا تحييه لأول مرة فرقة طبلة الست في الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 2 مارس.

يأتي ذلك في إطار الدور الفني والثقافي المتميز الذي تلعبه دار الأوبرا المصرية في نشر الثقافة والفنون الجادة الهادفة والإرتقاء بالذوق العام، بما تقدمه من فن راق.

وأشار شريف، إلى أن الفرقة ستقدم باقة من الفقرات الموسيقية والغنائية على دقات الإيقاع، حيث تعد طبلة الست إحدى فرق الأغاني التراثية والفلكور المصري التي شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية، وأقامت العديد من الحفلات الفنية الناجحة التي لاقت إعجاب واستحسان الجماهير.

وتتكون الفرقة من مجموعة سيدات يعزفن ويغنين مع موسيقى مستوحاة من الأغاني القديمة في الريف وصعيد مصر، حيث إنها تهدف إلى إحياء أغاني الفلكلور القديم بأسلوب وتوزيع جديد، باستخدام أكثر من آلة إيقاعية منها الطبلة والدهولة والدف والصاجات.