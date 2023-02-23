انطلاق فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس

افتتح الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، برفقة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب، والذى ينظمه قطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي بجامعة عين شمس بمشاركة اتحاد طلاب الجامعة وأسرة من أجل مصر المركزية، تحت إشراف الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي والدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة بالحرم الجامعى الرئيسى.

شهد انطلاق فاعليات المهرجان سفراء السعودية، ليبيا، إندونيسيا، بنجلاديش، والهند وعدد من المستشارين الثقافيين وممثلي السفارات، العمداء والوكلاء ومديرى المراكز وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقال الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، إن جامعة عين شمس يدرس بها حوالي ١٠ آلاف طالب وطالبة وافدين من ٧٧ دولة وهو ما يدل على جودة التعليم المقدم بالجامعة علي مستوى المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا في التعليم والبحث العلمى والإبتكار والإبداع.

وأضاف أن مهرجان ثقافات الشعوب هذا العام يشارك فيه طلاب من ٣١ دولة، مقدما الشكر لكافة القائمين على المهرجان والذين أسهموا فى خروجه بشكل مشرف فى ظل إقبال كبير من طلاب الجامعة، وخص بالشكر قطاع التعاون الدولي، مثنياً على الجهد الذي بذلته الأستاذة الدكتورة شيرويت الأحمدى مدير إدارة الوافدين في هذا الصدد.

وأكد رئيس الجامعة أن مثل هذا الفاعليات تحقق التناغم والتلاحم وتبادل الثقافات والرؤي بين الثقافات المختلفة وتقبل الآخر إلى أقصى حد.

أكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الاندماج بين الطلاب أمر فى غاية الأهمية، وهو ما دفع إدارة الجامعة الحالية إلى دمج الوافدين في الفاعليات المختلفة التى تنظمها الجامعة، وأصبحت ملتقيات الوافدين تجمع كافة طلاب الجامعة مما خلق اندماج بينهم وبين أقرانهم من الجنسيات المختلفة في الدراسة والأنشطة.

وأعرب عن فخره بوجود دارسين من جنسيات مختلفة في جامعة عين شمس، جامعة الخمس نجوم وفقا لتصنيف qs، مؤكدا أن مصر كانت دائما أرضاً لإلتقاء جميع الثقافات وجامعة عين شمس تمثل نموذجاً حياً للتعايش الكامل في كافة الأنشطة الطلابية والدراسية بين طلاب مصر وال٧٧ جنسية في تناغم رائع.

من جهتها، أكدت الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة والمشرف علي المهرجان، أن المهرجان يأتى فى إطار حرص جامعة عين شمس على ترسيخ دور الجامعة كأحد الروافد الثقافية في المجتمع، وليس فقط مكانًا للعلم والبحث والدراسة مؤكدة على التقارب الذي تخلقه مثل هذه الفعاليات بين الشعوب بعضها بعضًا، من خلال استعراض الدول المشاركة لثقافاتها وملابسها ومأكولاتها وفنونها الشعبية، مقدمة الشكر للقائمين على هذا اليوم المميز.

أوضحت الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين أن فعاليات هذا العام تشهد لأول مرة إطلاق "باسبور جامعة عين شمس"، والذي يمكن المشاركين فى المهرجان من المرور على المعارض والدخول في مسابقة بهدايا رمزية تقدمها الجامعة.

وتابعت: كما أنه لأول مرة تتضمن الفاعليات إمكانية التقاط صورة ذاتية تذكارية مجانية خلفيتها قصر الزعفران Photo Poses، وتضمنت الفاعليات طابور عرض أعلام ومعرض للدول المشاركة نظمه الطلاب من مصر ، البحرين، العراق، الأردن، الكويت، ليبيا، موريتانيا، عمان، فلسطين، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، الإمارات، اليمن، مالي، نيجيريا، السنغال، جنوب السودان، تنزانيا ،بنجلاديش، الصين، الهند اليابان، كازاخستان، كوريا، ماليزيا، بوليفيا، بنما، إسبانيا، فنزويلا.

وتم التقاط صورة تذكارية جماعية للحضور، وتقديم عروض فنية للجاليات المختلفة، ومسابقات ثقافية، وكذلك تم توزيع شهادات التكريم علي عدد من الوافدين المتفوقين، وتكريم الأساتذة المشاركين في ترجمة وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.