تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنحو 20 جنيها ليصل عيار 21 الأكثر مبيعا إلى 3390 جنيها مقابل 3410 جنيهات خلال بداية التعاملات، بحسب الموقع الإلكتروني لشعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

وانخفضت أسعار عيار 18 إلى 2905 جنيهات مقابل 2922 جنيها، كما انخفض سعر عيار 24 إلى 3874 جنيها مقابل 3897 جنيها، وتراجع الجنيه الذهب بنحو 160 جنيها ليصل إلى 27120 جنيها.

وعالميا انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة متأثرة بارتفاع طفيف للدولار بعد أن أشار صناع السياسة في المركزي الأمريكي إلى أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2016.43 دولار للأوقية، لكنه ما زال في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بسيطة. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2026.10 دولار للأوقية.

وزاد مؤشر الدولار بعض الشيء لكنه يتجه نحو أول انخفاض أسبوعي منذ شهرين تقريبا.

وأظهرت بيانات حديثة أن أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة كانت أعلى من التوقعات مما بدد الآمال في خفض مبكر لأسعار الفائدة، الأمر الذي زاد الضغوط على السبائك بحسب وكالة رويترز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 1.6% إلى 889.75 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 1.4 % إلى 954.13 دولار. وتراجعت الفضة 0.8 % إلى 22.57 دولار للأوقية، مسجلة تراجعا نسبته 3.6% حتى الآن خلال الأسبوع.