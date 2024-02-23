زيلينسكي يناشد أمريكا تمرير مشروع قانون المساعدات مع حلول ذكرى الغزو الروسي لبلاده غدا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على مدى أهمية حزمة المساعدات الأمريكية المتأخرة البالغة قيمتها 60 مليار دولار لبلاده مع حلول الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسى لأوكرانيا غدا السبت دون ظهور أي علامة على نهايتها.



وتتعرض الحزمة الأمريكية للعرقلة في مجلس النواب الأمريكي من جانب المشرعين الجمهوريين، الذين يشعر بعضهم بأن الولايات المتحدة قدمت الكثير بالفعل، في حين يتملق آخرون الرئيس السابق دونالد ترامب في صراع سياسي داخلي أمريكي.



وقال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو بعد اجتماعه مع تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي والوفد المرافق له فى غربى أوكرانيا "هذه الحزمة ليست عادية، إنها ذات أهمية جوهرية لدفاعنا، سواء من حيث محتواها أو من ناحية الإشارة التي يرسلها دعم أو عدم دعم هذه الحزمة إلى العالم".



وأضاف: "لا ينبغي للديمقراطيات أن تنسحب من العملية التاريخية - من عملية الدفاع عن جميع القيم التي حددت عالمنا الحديث ."



وتم إقرار حزمة المساعدات فى مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، لكن حتى الآن يرفض رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري، عرض مشروع القانون على مجلس النواب للتصويت عليه، الأمر الذي أثار غضب زيلينسكي.



وأوضح زيلينسكي "لقد أبلغت أعضاء مجلس الشيوخ اليوم بالوضع في ساحة المعركة - عن الارتباط المباشر بين الأسلحة التي يمتلكها جنودنا والنتائج التي يحققها عدونا المشترك".



وتعرضت القوات المسلحة الأوكرانية مؤخرا لانتكاسات خطيرة في عدة قطاعات من الجبهة بسبب نقص الذخيرة ونقص وسائل الدفاع الجوي.