شركة تليفونيكا الإسبانية تتكبد خسائر في الربع الرابع

أعلنت شركة تليفونيكا الإسبانية للاتصالات أن صافي خسائرها في الربع الرابع التي ترجع إلى حاملي أسهم الشركة الأم بلغت 15ر2 مليار يورو (32ر2 مليار دولار) مقارنة بصافي دخل قدره 525 مليون يورو في العام السابق.

وبلغت الخسارة الأساسية للسهم الواحد 39ر0 يورو مقارنة بربحية السهم البالغة 08ر0 يورو في العام السابق.

وانخفضت الإيرادات الفصلية بنسبة 5ر0% على أساس سنوي إلى 15ر10 مليار يورو.

وتتوقع الشركة، بالنسبة للسنة المالية 2024، أن يبلغ نمو الإيرادات حوالي 1% على أساس سنوي، ونمو الأرباح قبل الاقتطاعات بنسبة 1% إلى 2% على أساس سنوي.