إصابة 13 شخصا جراء حريق ضخم دمر مبنى سكنيا في مدينة بلنسية الاسبانية

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قالت أجهزة الطوارئ في أسبانيا يوم الخميس إن حريقا ضخما دمر مبنى سكنيا في مدينة بلنسية الاسبانية الساحلية ما تسبب في إصابة 13 شخصا على الأقل.

وذكر المستجيبون الأوائل في منشور عبر منصة التواصل الإجتمايع"إكس"، تويتر سابقا، إن ستة من المصابين هم من رجال الإطفاء الذين كانوا يعملون على إطفاء الحريق.

واندلع الحريق في شقة بالطابق الرابع من المبنى المكون من 15 طابقا وانتشر بسرعة عبر البرج السكني.

وأظهرت صور بثها التلفزيون شخصين محاصرين في المبنى وتم إنقاذهما من قبل رجال الإطفاء مع اقتراب النيران منهما.

وفي حوار هاتفي مع قناة "أر تي في إي" التفلزيونية الحكومية، لفت أحد الأشخاص الذين يعيشون في مبنى مجاور الانتباه إلى معاناتهما، قائلا إنه رآهم على الشرفة يطلبون المساعدة.

وقال أحد سكان المبنى للقناة، إنه بخلاف الاثنين اللذين تم انقاذهما فإن جميع السكان الآخرين تمكنوا من مغادرة المبنى في الوقت المناسب.

وكانت صحيفة لا فانجوارديا قد ذكرت أن السلطات أمرت بإقامة مستشفى ميداني كإجراء احترازي.

كما أرسلت أجهزة الطوارئ 16 سيارة إطفاء إلى مكان الحادث.