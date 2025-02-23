وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر الجيش بالاستعداد للبقاء في مخيمات الضفة لفترة طويلة

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعليماته للجيش بالاستعداد للبقاء في مخيمات الصفة الغربية لفترة طويلة، وعدم السماح بعودة «السكان والإرهاب» إليها.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، صباح الأحد، قال كاتس، إن الجيش يستعد للبقاء في مخيمات الضفة حتى العام المقبل، مشيرًا إلى توسيع العمليات في شمال الضفة وتعزيز الجيش بقوات إضافية.

وأشار إلى نزوح 40 ألف فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور الشمس حتى الآن، فضلًا عن تعليق أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيها.

وأضاف: «أوعزت للجيش بالبقاء في المناطق التي تم تطهيرها بالضفة الغربية حتى نهاية العام، وعدم عودة السكان أو نمو الإرهاب من جديد»، بحسب تعبيره.

وفي وقت سابق، دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بدبابات إلى جنين، وذلك ضمن الاستعدادات لتوسيع العملية العسكرية شمال الضفة.

وبحسب وكالة «معا»، أفادت مصادر بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم الدفع بدبابات في عملياته العسكرية بالضفة الغربية للمرة الأولى منذ عام 2000.

وذكرت قناة 14 الإسرائيلية، أنه «لأول مرة منذ عملية السور الواقي الإسرائيلية في الضفة يعتزم الجيش الإسرائيلي الدفع بدبابات لعملياته العسكرية بالضفة».

وأوضحت القناة بأن «القرار يأتي بعد ضغوط شديدة من المستوى السياسي في إسرائيل، حيث من المقرر أن تدخل الدبابات المنطقة في المستقبل القريب، إذا لزم الأمر».

وأشارت القناة العبرية إلى أن «دخول الدبابات في الضفة الغربية يمثل ردعا قويا ورسالة واضحة للفلسطينيين، مع عدم استبعاد المسئولين الإسرائيليين انضمام الطائرات المقاتلة أيضا إلى العملية إذا لزم الأمر».