وزير الخزانة الأمريكي: الضمانات الأمنية ليست جزءا من الاتفاق مع أوكرانيا

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأحد، إن اتفاق المواد الخام المحتمل بين أوكرانيا والولايات المتحدة لا يتضمن ضمانات أمنية عسكرية.

وذكر بيسينت للتلفزيون الأمريكي: "لكن ما يتضمنه هذا الاتفاق هو ضمان ضمني بأنه إذا استثمرت الولايات المتحدة بشكل كبير في المستقبل الاقتصادي لأوكرانيا، فإنني أسمي ذلك ضمانا للأمن الاقتصادي."

ويعد هذا الاتفاق جزءا من استراتيجية التفاوض طويلة الأمد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل السلام بين أوكرانيا وروسيا.

وقال بيسينت إن الاتفاق المتصور "يتضمن معادن استراتيجية وطاقة وشركات مملوكة للدولة."

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان يمكن توقيع الاتفاق الأسبوع المقبل، قال: "أنا متفائل جدا."

وأكد وزير الخزانة الأمريكي أن موسكو لا يروق لها فكرة أن تُبرم الولايات المتحدة اتفاقا مع أوكرانيا، ويجب أن يكون هذا حافزا آخر لأوكرانيا لتوقيع الاتفاق.