الرئيس الألماني يدلي بصوته في برلين ويشكر القائمين على تسيير العملية الانتخابية

أدلى الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، بصوته في الانتخابات العامة للبرلمان الاتحادي (بوندستاج)، اليوم الأحد، موجها الشكر للقائمين على تسيير العملية الانتخابية، داعيا جميع المواطنين إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

وقال شتاينماير، في كلمة ألقاها صباح اليوم في مدرسة "إريش - كيستنر" الابتدائية في حي تسيليندورف ببرلين: "استخدموا حقكم في الانتخاب، واذهبوا للتصويت، وساعدوا في تحديد مستقبل بلدنا، وانتخبوا وأنتم على وعي بأن صوتكم قد يكون حاسما".

وأشار شتاينماير، إلى الوقت القصير للغاية الذي استغرقته الاستعدادات للانتخابات العامة اليوم نتيجة للحل المبكر للبوندستاج.

وقال: "لذلك تطلب الأمر جهدا كبيرا"، معربا عن شكره لمديرة الانتخابات العامة، روت براند، التي رحبت به في الصباح، ومسؤولي الانتخابات في الولايات ومساعديهم.

كما أعربت براند، عن شكرها لجميع المشاركين في تسيير العملية الانتخابية متمنية للجميع عملية انتخابية سلسة.

وأدلت زوجة الرئيس إلكه بودنبندر، بصوتها أيضا مع شتاينماير في نفس مركز الاقتراع.