رئيس الحكومة الليبية يلتقي رئيس المفوضية العليا للانتخابات

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التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح.

وناقش اللقاء، الذي عقد بمقر المفوضية العليا للانتخابات، احتياجات المفوضية وآلية استعدادها لانتخابات ديسمبر القادم، بإلإضافة إلى مدى إمكانية الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور.

وأكد رئيس الحكومة خلال اللقاء، دعمه الكامل للمفوضية حتى تتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها نهاية هذا العام.

كما شدد على ضرورة التواصل مع الأجسام المعنية بالإطار الدستوري للوصول الى الحلول القانونية المناسبة لتتمكن المفوضية من إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة.