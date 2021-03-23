 تايلاند: 401 إصابة جديدة بكورونا.. الإجمالي يرتفع إلى 28 ألفا و277 حالة - بوابة الشروق
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تايلاند: 401 إصابة جديدة بكورونا.. الإجمالي يرتفع إلى 28 ألفا و277 حالة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 8:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 8:42 ص

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، تسجيل 401 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 28 ألفا و277 حالة.
وذكر المركز - في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 92 وفاة.
وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.

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