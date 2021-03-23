جيش بوركينا فاسو يحييد عددا من الإرهابيين بمنطقة الساحل

أعلنت القوات المسلحة في بوركينا فاسو، تحييد عدد من الإرهابيين في عمليات عسكرية نفذت خلال الأسبوع الماضي في (نامنتنجا) بشمال البلاد، الذي يواجه هجمات إرهابية متصاعدة.



وأشار بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة في بوركينا فاسو اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم خلال الفترة من 16 إلى 21 مارس الجاري تنفيذ عمليات عسكرية ردا على هجوم استهدف المتطوعين للدفاع عن الوطن بمنطقة اورفاير (محافظة نامنتنجا)، وقد تم نشر مفرزة عسكرية فى سيلمانجى لدعمهم.

وبحسب البيان، تمكنت الوحدة العسكرية من تأمين المنطقة، وقامت بعمليات تمشيط واسعة النطاق للمنطقة، كما قامت بالتنسيق مع هيئة الأركان التكتيكية بإغاثة نحو 350 شخصا من سكان كيلبو والمناطق المحيطة وتقديم الرعاية لهم.



يشار إلى أن المتطوعين للدفاع عن الوطن هم مدنيون تم تدريبهم وتسليحهم من قبل السلطات لدعم الجيش في مكافحة الإرهاب، وكثير ما تستهدف الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل الإفريقي، شمال وشرق بوركينا فاسو المتاخمين لمالي والنيجر.



ومنذ عام 2015، أسفرت الهجمات التي شنتها المنظمات الإرهابية في المنطقة، عن مقتل أكثر من 900 شخص ونزوح قرابة المليون.