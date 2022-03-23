عبّرت الكاتبة فريدة الشوباشي، عن سعادتها الغامرة بتكريمها من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة عيد الأم.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إن سعادتها مزدوجة لسببين، أولهما انحيازها للرئيس السيسي منذ تصريحه بأن الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى.

والسبب الثاني، وفق الشوباشي، هو أنها في مرحلة عمرية وصفتها بـ"المتقدمة"، وتابعت: «أنا دخلت معارك كتير وعمري ما تنازلت عن قيمة أو مبدأ».

وأشارت إلى أنّ الرئيس السيسي يحترم المرأة المصرية ويعيد لها اعتبارها وكرامتها، مذكرة بأنه خلال فترة حكم الإخوان كان يُنظر إلى المرأة بأنها «عورة».

وشدّدت على أن تكريم المرأة يُشجعها على بذل جهود أكبر، وتابعت: «المرأة المصرية هي من أخرجت الجيل الذي تمكن من حماية الوطن في ثورة (30) يونيو».

وكرّم الرئيس السيسي، مساء الأربعاء، نماذج مشرفة من السيدات المصريات في مختلف المجالات، وذلك ضمن فعاليات احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2022، وذلك بحضور قرينته السيدة انتصار السيسي بحضور كبار المسؤولين والوزراء، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة نصر.