الاتحاد الأوروبي يخفف قيود منح المساعدات الحكومية للشركات لمواجهة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا

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خفف الاتحاد الأوروبي من القيود المتعلقة بمنح المساعدات الحكومية، من أجل تسهيل مساعدة الحكومات للشركات المتضررة من التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه وفقا للإجراءت المؤقتة التي تم الكشف عنها اليوم الأربعاء، قالت المفوضية الأوروبية إنها سوف تسمح للدول توزيع 50 مليون يورو (55 مليون دولار) لمساعدة الكيانات الكبرى المستخدمة للطاقة.

وسوف يتم السماح بتقديم منح عامة تصل إلى 400 ألف يورو للشركات التي تحتاج إلى مساعدة.

وقالت مارجريت فيستاجر المفوضة الأوروبية لشؤون مكافحة الاحتكار" العقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليون أضرت بالاقتصاد الروسي بشدة".

وأضاف: "هذه العقوبات سوف تخلف أثرا أيضا على الاقتصاد الأوروبي، وسوف يستمر الاثر لأشهر مقبلة".