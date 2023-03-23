ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمواجهة الإياب أمام زامبيا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، قائمة المنتخب الوطني المسافرة إلى زامبيا، استعدادًا لخوض مباراة العودة في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

المنتخب الوطني الأولمبي حقق الفوز على زامبيا بنتيجة 2-0 مساء أمس الأربعاء، في ذهاب المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، وتقام مباراة الإياب في زامبيا يوم 26 من الشهر الجاري.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: علي الجابري، حمزة علاء ومحمد أحمد سيحا.

خط الدفاع: محمد أشرف، حسام عبد المجيد، محمد طارق، حاتم محمد سكر، محمد مغربي، أحمد عيد وعمر فايد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، مصطفى سعد ميسي، إبراهيم عادل، محمود صابر، عماد ميهوب، زياد فرج، عربي بدر، محمد شحاته، محمود جهاد، عبد الغني محمد، علي زعزع وأحمد عاطف قطة.

الهجوم: أسامة فيصل وعبد الرحمن عاطف أجويرو.