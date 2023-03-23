هزة أرضية تضرب لواء إسكندرون بسوريا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم لواء إسكندرون بدمشق.

وأوضح المركز الوطني للزلازل -في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الخميس- أن الهزة وقعت شمال غرب إدلب بـ40 كم عند الساعة الثالثة و9 دقائق فجرا حسب التوقيت المحلي، وبعمق 17.9 كيلومتر عند خط العرض 36.200 شمالاً وخط الطول 36.332 شرقاً كما أعلن المركز أن عدد الهزات التي سجلت يوم أمس وحتى صباح اليوم بلغ 18 هزة، تراوحت شدتها بين الضعيفة والمتوسطة.

وذكر المركز أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزتين إحداهما جنوب شرق اللاذقية بـ14 كم، والأخرى جنوب غرب اللاذقية بـ 31 كم، و6 هزات في لواء إسكندرون، وهزة في جزيرة قبرص، و8 هزات في تركيا وهزة بعيدة، مضيفا أن الهزات تراوحت بين 1.9 و4.1 درجة على مقياس ريختر وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 37.9 كم.