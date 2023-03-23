استطلاع رأي: 41% من الأمريكيين يؤيدون حظر تيك توك

كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن 41% من الأمريكيين يؤيدون حظر تطبيق تداول الفيديوهات "تيك توك"، حيث تخضع المنصة لتدقيق من جانب الكونجرس بشأن مخاوف تتعلق بسلامة المستخدم وأمن البيانات.

وأظهر الاستطلاع أن 25% فقط من الأمريكيين يعارضون حظرًا محتملاً لـتطبيق "تيك توك"، بينما قال 34% إنهم غير متأكدين.

وذكر أن الأشخاص الذين استخدموا التطبيق في الشهر الماضي ومستخدميه اليوميين هما الأقل احتمالًا لدعم الحظر، بنسبة 21% و17% على التوالي.

وقال 71% من المشاركين في الاستطلاع إنهم قلقون من أن "بايت دانس" الشركة الأم المالكة للتطبيق والتي يقع مقرها في الصين، دفعت المشرعين الأمريكيين إلى التدقيق في التطبيق بسبب مخاوف من وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدم الأمريكية.

وفي هذا الشأن، قال 36% إنهم قلقون "للغاية" و35 % قلقون "إلى حد ما"، بينما أفاد 9% بأنهم "غير معنيين على الإطلاق"، و20% قالوا إنهم "ليسوا قلقين للغاية"، وفقا للاستطلاع.

ووجد الاستطلاع أن 65% من الأمريكيين يعتقدون أنه من المحتمل أن يجمع "تيك توك" بيانات شخصية عن الأمريكيين لصالح الحكومة الصينية. ويعتقد 56% أنه من المحتمل أن يسمح التطبيق للحكومة الصينية بالتحكم في المحتوى الذي يراه المستخدمون الأمريكيون على المنصة.

ويعتقد 73% من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع أنه من المحتمل أن يسمح "تيك توك" بنشر معلومات كاذبة و72% يعتقدون أنه يسبب ضررًا للصحة العقلية للمراهقين.

وجرى حظر التطبيق من الهواتف الحكومية بسبب المخاوف الأمنية، فيما يتحدث الكونجرس عن حظر فيدرالي محتمل، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وانتقد الجمهوريون الإدارة الأمريكية لعدم اتخاذ إجراءات بشأن تلك "التهديدات المتصورة". وأعلنت إدارة بايدن الأسبوع الماضي أنها ستحظر التطبيق في الولايات المتحدة إذا لم تبيع "بايت دانس" حصتها لشركة أمريكية.