انقلاب سيارة نقل محملة بـ60 طن قمح في الدقهلية

انقلبت سيارة نقل محملة بـ60 طن قمح بمحور شرنقاش الواصل بين طريق دمياط الشرقي، ورافد جمصة الساحلي بنطاق مركز طلخا محافظة الدقهلية، مساء اليوم الخميس، وذلك نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما تسبب في توقف الحركة المرورية.

وانتقلت معدات رئاسة مركز ومدينة طلخا؛ لرفع آثار الحادث وفتح الحركة المرورية فيما أسفر الحادث عن وقوع إصابات.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحيى، مأمور مركز شرطة طلخا، بانقلاب سيارة نقل محملة بالقمح على طريق رافد جمصة أمام قرية المنيل، وبعثرت الحمولة على الطريق.

وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز بقيادة المقدم أحمد توفيق، رئيس المباحث، والأجهزة التنفيذية لمكان البلاغ، وتبين أن السيارة تحمل لوحات معدنية رقم "د ج م 6349"، وانقلبت أثناء دخولها دوران كوبري شرنقاش، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أسفر عن سقوط الحمولة المقدرة بحوالي 60 طن قمح على الطريق.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكلفت رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة طلخا بانتقال أوناش ومعدات رئاسة المدينة لرفع وإزالة آثار الحادث، وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى على الطريق.