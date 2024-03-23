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إمام عاشور يخضع لعملية جراحية في الكتف

محمود باهي
نشر في: السبت 23 مارس 2024 - 10:38 م | آخر تحديث: السبت 23 مارس 2024 - 10:38 م

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه في ضوء الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب إمام عاشور، بعد الإصابة التي تعرض لها أمس أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة نيوزيلندا، وبعد العرض على كبار الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف، تقرر خضوع اللاعب لإجراء عملية جراحية في الكتف صباح غدٍ الأحد.

وأشار جاب الله إلى أن فترة غياب إمام عاشور سوف تتحدد في ضوء العملية المقررة.

وكان إمام عاشور قد تعرض لإصابة في الكتف خلال مباراة مصر ونيوزيلندا، أمس الجمعة، في بطولة كأس عاصمة مصر، والتي حسمها الفراعنة بهدف دون رد.

 


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