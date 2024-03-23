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سفينة نقل للبحرية الأمريكية ترسو بميناء الجزائر

الجزائر - د ب أ
نشر في: السبت 23 مارس 2024 - 8:24 م | آخر تحديث: السبت 23 مارس 2024 - 8:25 م

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، بتوقف سفينة النقل السريع للأفراد "يو إس إن إس ترينتون" التابعة للبحرية الأمريكية منذ أمس الجمعة، بميناء الجزائر، في إطار تجسيد مختلف نشاطات التعاون العسكري الجزائري- الأمريكي في المجال البحري.

وكشفت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها ان السفينة الأمريكية شاركت اليوم السبت، في تنفيذ مشترك لتمرين "باسيكس" مع قاطرة أعالي البحار "المنجد" التابعة للبحرية الجزائرية، وهذا على مستوى الواجهة البحرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى.

وأوضح ذات المصدر أن هذا النشاط يهدف لتعزيز التعاون العملياتي المشترك وتبادل الخبرات بين القوات البحرية الجزائرية والأمريكية.

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