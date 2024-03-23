مصرع عامل وإصابة عجوز في حادثي تصادم بالمنيا

لقي عامل مصرعه، فيما أصيبت عجوز في حادثي تصادم شمال المنيا بسبب السرعة الزائدة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع عامل، وإصابة عجوز، في حادثي تصادم بشمال المحافظة، بسبب السرعة الزائدة.

وتبين من المعاينة الأولية وقوع حادث تصادم دراجة بخارية بتروسيكل بالطريق الصحراوي في العدوة أمام قرية البسقلون، بسبب السرعة الزائدة، مما تسبب في مصرع "ع.ع.أ، 20 سنة، عامل"، مقيم بقرية البسقلون.

فيما شهد الطريق الزراعي السريع مصر- أسوان، عند مدخل المنيا الشمالي، تصادم سيارة ملاكي بأخرى؛ مما تسبب في إصابة "ف. أ. م، 69 سنة، ربة منزل".

تحرر عن الواقعتين محضرين، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.