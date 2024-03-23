الأمين العام للأمم المتحدة: الكثيرون في غزة لم يتمكنوا من الإفطار في شهر رمضان

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الكثيرين في قطاع غزة لم يتمكنوا من الإفطار خلال شهر رمضان.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقده أمام معبر رفح، اليوم السبت، أنه من خلال معبر رفح يمكن رصد قهر الشعب الفلسطيني.



وذكر أن شاحنات المساعدات تصطف على المعبر (من الجانب المصري)، وهو أمر مروع، محذرًا من أن استمرار الأمر بحالته الراهنة سيؤدي إلى تدهور الوضع للمدنيين من الشعب الفلطسنيين وللأسرى ولكل شعوب المنطقة.



وأوضح أنّ الوقت الحالي هو وقت وقف إطلاق النار بشكل فوري، وهو وقت لالتزام إسرائيل بالقانون الإنساني والقيم الرمضانية، وكذلك هو وقت إطلاق سراح كل الأسرى.



وبدأ جوتيريش زيارة لمدينة العريش، يطلع خلالها على الوضع الإنساني في قطاع غزة، وآخر التطورات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والطبية لسكان القطاع.



وأجرى الأمين العام زيارة لمستشفى العريش تفقد فيها عددا من الجرحى الفلسطينيين، ثم أجرى جولة تفقدية في معبر رفح.