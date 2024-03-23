صحة المنيا تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ58 ألف منتفعة خلال فبراير الماضي

صرح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بأن مديرية الصحة قدمت الخدمات الطبية والعلاجية بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر فبراير الماضي؛ بهدف التوسع في تقديم خدمات صحة الأسرة من خلال العيادات الثابتة والمتحركة، وتنظيم القوافل الطبية على مستوى مراكز وقرى المحافظة للوصول لأكبر عدد من المستفيدين، لما توليه الدولة من اهتمام بالغ بدعم صحة الأسرة المصرية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية قدمت خدماتها لـ58 ألفا و862 منتفعة، منها 6 آلاف و669 حالة جديدة و52 ألفا و193 مترددًا، وتقديم الخدمات الأخرى من عقد ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وأكدت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، صرف 62 ألفا و664 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وتنفيذ 126 ألفا و214 زيارة منزلية عن طريق الرائدات الريفيات، وتحويل 97 ألفا و549 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتقديم الرعاية الصحية لحوالي 14 ألفا و389 سيدة حامل، وما يقرب من 14 ألفا و12 سيدة بعد الوضع.

وأشار إلى تنظيم عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية، حيث تم عقد 31 ألفا و38 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية 25 ألفا و41 ندوة عن الأمراض المزمنة.