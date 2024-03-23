أمين الأمم المتحدة يدعو للتحقيق في استهداف إسرائيلي به للمدنيين في غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى إجراء تحقيق في لقطات التقطتها طائرة مسيرة تظهر هجوما إسرائيليا على أربعة مدنيين في غزة.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم جوتيريش، إن الأمين العام منزعج بشدة من لقطات فيديو تظهر أربعة فلسطينيين يسيرون، ومن الواضح أنهم عزل، وقد قتلتهم ضربة جوية إسرائيلية في غزة.

وأضاف أن جوتيريش يدعو إلى تحقيق كامل ومستقل وموثوق في هذه الأحداث ويؤكد أنه يجب على كل أطراف الصراع الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم.

وتظهر اللقطات التي حصلت عليها قناة الجزيرة الإخبارية أربعة رجال يبدون غير مسلحين وهم يسيرون في أحد الطرق. وشنت مسيرة إسرائيلية هجوما عليهم مما تسبب في استشهاد رجلين على الفور.

وأظهر الفيديو أحد الناجين وهو يسير إلى الأمام في محاولة واضحة للهروب لكنه استشهد في هجوم ثان. وشوهد الرجل الأخر وهو يترنح على الطريق قبل أن يستهدفه صاروخ آخر.

وذكرت الجزيرة أنه تم الحصول على لقطات الفيديو من مسيرة إسرائيلية تم إسقاطها.