جوتيريش: مشكلة المساعدات الإنسانية لغزة ليست عدد الشاحنات التي تدخل القطاع

قال الأمن العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن مشكلة المساعدات الإنسانية لغزة لا تكمن في عدد الشاحنات التي تدخل القطاع لكن في كيفية توزيع المساعدات التي تدخل بالفعل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقده بمطار العريش، اليوم السبت، أنه يتم تكثيف الجهود لإنقاذ أطفال غزة، مؤكدًا أنهم سيتم حشد الجهود بعد الحرب لضمان تقديم الدعم للأطفال.

وذكر أن الكثير من أطفال غزة فقدوا عائلاتهم، وأن هناك تفشيا في الأمراض النفسية، داعيا لتكاتف دولي في مواجهة هذه التحديات.

وأشار إلى وضع إسرائيل، معوقات أمام سرعة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وبدأ جوتيريش زيارة لمدينة العريش، يطلع خلالها على الوضع الإنساني في قطاع غزة، وآخر التطورات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والطبية لسكان القطاع.

وأجرى الأمين العام زيارة لمستشفى العريش تفقد فيها عددا من الجرحى الفلسطينيين، ثم أجرى جولة تفقدية في معبر رفح.