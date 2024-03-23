جوتيريش: يجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالحجم الكافي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالحجم الكافي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقده أمام معبر رفح، اليوم السبت، أنه لم يفقد الأمل ولن يستسلم لفعل وبذل قصارى الجهود لمساعدة الشعب الفلسطيني.

وشدد على أنه آن الأوان أن تلتزم إسرائيل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وذكر أن المجاعة تحاصر كل الفلسطينيين في قطاع غزة، داعيا لوقف فوري لإطلاق النار في القطاع.

وبدأ جوتيريش زيارة لمدينة العريش، يطلع خلالها على الوضع الإنساني في قطاع غزة، وآخر التطورات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والطبية لسكان القطاع.

وأجرى الأمين العام زيارة لمستشفى العريش تفقد فيها عددا من الجرحى الفلسطينيين، ثم أجرى جولة تفقدية في معبر رفح.