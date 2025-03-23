 إيران: ضربات إسرائيل على لبنان عدوان عسكري واسع النطاق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران: ضربات إسرائيل على لبنان عدوان عسكري واسع النطاق

وكالات
نشر في: الأحد 23 مارس 2025 - 9:49 م | آخر تحديث: الأحد 23 مارس 2025 - 9:49 م

نددت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم بالموجة الأخيرة من الضربات الإسرائيلية على لبنان، واعتبرت أن الغارات الاسرائيلية الأخيرة عدوان عسكري واسع النطاق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، إن الغارات الإسرائيلية عدوان عسكري واسع النطاق"، مؤكدا أن "الدولة العبرية تشكل تهديدا فعليا للسلام والأمن الدوليين"- حسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وحذر الجيش اللبناني اليوم من رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي وتيرة اعتداءاته متخذا ذرائع مختلفة فنفّذ عشرات الغارات جنوب الليطاني وشماله وصولا إلى البقاع مُوقعا قتلى وجرحى.

وأكدت قيادة الجيش اللبناني أنها "تتابع التطورات بالتنسيق مع اليونيفيل والجهات المعنية لاحتواء الوضع المستجد على الحدود الجنوبية".

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