دعا عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، اليوم الأحد، الأتراك إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد احتجاجًا على احتجازه على ذمة المحاكمة في إطار تحقيق يتعلق باتهامات فساد، فيما أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي ينتمي إليه، أنه سيقدم طعنًا قانونيًا على القرار.

ووصف إمام أوغلو، في منشور على منصة "إكس"، العملية القانونية المتعلقة باحتجازه بأنها "إعدام خارج نطاق القضاء تمامًا"، معتبرًا أنها "خيانة لتركيا"، وفقًا لوكالة "رويترز".

وفي منشور آخر، عقب قرار احتجازه، أكد إمام أوغلو أنه "لن يستسلم"، مضيفًا: "معًا سنتصدى لهذه الضربة ولهذه الوصمة السوداء في ديمقراطيتنا... أقف بشموخ ولن أركع".

وفي وقت سابق الأحد، قضت محكمة تركية باحتجاز إمام أوغلو على ذمة المحاكمة بتهم فساد، دون أن تصدر قرارًا بشأن تهم الإرهاب. وتم نقله إلى سجن مرمرة لتنفيذ القرار.

وقالت المحكمة: "على الرغم من وجود شكوك قوية بشأن مساعدته لمنظمة إرهابية مسلحة، وبما أنه تقرر بالفعل احتجازه على ذمة المحاكمة بسبب تهم بارتكاب جرائم مالية، فإن اعتقاله بتهم تتعلق بالإرهاب لا يعتبر ضروريًا في هذه المرحلة".

ومَثل عمدة إسطنبول أمام محكمة تركية، أمس السبت، لأول مرة منذ اعتقاله الأربعاء، بتهمتي الفساد والإرهاب.

وأظهرت وثائق اطلعت عليها "رويترز" أن إمام أوغلو، وهو شخصية معارضة بارزة، أجاب على ما لا يقل عن 70 سؤالًا خلال استجوابه من قبل الشرطة، نافيًا جميع التهم الموجهة إليه.