محادثات امريكية - اوكرانية في الرياض لبحث وقف جزئي لإطلاق النار بين كييف وموسكو

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، اليوم، عن بدء المحادثات الأوكرانية الأميركية بالرياض لبحث وقف جزئي لإطلاق النار في الحرب مع روسيا.

وقال رستم عمروف، الذي يرأس الوفد الأوكراني، على فيسبوك "بدأنا الاجتماع مع الفريق الأميركي في الرياض"، مضيفاً "يتضمن جدول الأعمال مقترحات لحماية منشآت الطاقة والبنى التحتية الحيوية"

وقالت مصادر لقناة العربية السعودية ان الوفد الأميركي مكون من خبراء في السياسات الخارجية، إضافة إلى خبراء من الجانب الروسي والأوكراني ذوو خبرة في المفاوضات بالقضايا الدولية.

كما يضم الوفد الروسي رئيس لجنة مجلس الاتحاد للشؤون الدولية غريغوري كاراسين ومستشار مدير جهاز الأمن الاتحادي سيرغي بيسيدا.

ومن المنتظر ان تشمل المباحثات دراسة آليات التنفيذ المحتمل للمقترحات المتعلقة بسلامة الملاحة في البحر الأسود.

يأتي الاجتماع، الذي يسبق المحادثات التي تجرى غدا الاثنين في السعودية أيضا بين الوفدين الأميركي والروسي، في الوقت الذي عبر فيه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف عن تفاؤله بشأن فرص إنهاء أعنف صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وصرّح ستيف ويتكوف لقناة فوكس نيوز "أعتقد أنكم سترون في السعودية الاثنين تقدما حقيقيا، لا سيما في ما يتعلق بوقف إطلاق النار في البحر الأسود على السفن بين البلدين. ومن ثم، ستتجه الأمور بشكل طبيعي نحو وقف إطلاق نار شامل".