قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية 9 استعراضات من أشهر استعراضاتها الفنية، وذلك ضمن فعاليات حفل الليلة الـ16 من النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك، والذي يقيمه قطاع المسرح، برئاسة المخرج خالد جلال، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة في رمضان تحت شعار "من المدفع للسحور احتفالات الثقافة نور"، أحيت الفرقة القومية للفنون الشعبية.



شهدت السهرة التي أقيمت مساء أمس السبت، استعراضات دبكة المجوز، البمبوطية، التنورة، الحجالة، أم الخلول، والموشح.



ومن المقرر أن تحيي الفرقة القومية للفنون الشعبية حفل آخر مساء اليوم الأحد، وذلك بعد أن وافق الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، على مد فترة إقامة برنامج هل هلالك حتى 26 مارس بدلا من 21 مارس، عقب النجاح الجماهيرى الكبير غير المسبوق الذي حققه برنامج هل هلالك هذا العام.



على صعيد آخر قدمت منصة "غناوي زمان" للفنان عبدالرحمن عبدالله، والفنانة أمنية النجار، عددا من الدويتهات الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور، أما منصة "مزيكا" التي يقدمها عازف الكمان الفنان عمرو درويش، فقد عزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية لأغاني كبار نجوم الطرب.



وكالمعتاد كل عام تبدأ فعاليات اليوم بمشاركة من البيت الفنى للمسرح بعرض رائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوي، أوبريت "الليلة الكبيرة" لفرقة مسرح القاهرة للعرائس.



يشار إلى أن وزارة الثقافة تهدي فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك مجانا للجمهور، ويفتح القطاع أبواب مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون للجمهور في الثامنة مساء طوال فترة إقامة البرنامج.