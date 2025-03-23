مستشار الأمن القومي الأمريكي: جميع الخيارات مطروحة لتفكيك برنامج إيران النووي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، اليوم الأحد، إن جميع الخيارات مطروحة في إطار مساعي واشنطن لتفكيك برنامج إيران النووي.

وأضاف والتز، خلال تصريحات لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، أنه "يجب على إيران التخلي عن برنامجها النووي بطريقة واضحة وشفافة يمكن للعالم بأسره رؤيتها".

وأكد أن "الوقت قد حان لكي تتخلى إيران تمامًا عن رغبتها في امتلاك سلاح نووي، ولن يُسمح لها بذلك، ولا يمكن السماح لها بامتلاك برنامج أسلحة نووية".

وتنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية، فيما تدرس رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعرض فيها إبرام اتفاق نووي جديد شبيه بالاتفاق الذي أُبرم عام 2015، قبل أن تنسحب منه واشنطن.

وفي وقت سابق، قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن "إيران لا يمكنها امتلاك قنبلة نووية، وهذا لن يحدث"، مضيفًا: "رسالتنا إلى إيران هي أن نجلس معًا ونرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى حل عبر الدبلوماسية".

وكان ويتكوف قد صرح، في مقابلة تلفزيونية السبت، بأن مضمون الرسالة التي أرسلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيران هو أنه رئيس يسعى للسلام ولا يوجد سبب للجوء إلى الخيار العسكري.

وأضاف: "الرئيس ترامب لا يريد الحروب، لكنه قد يلجأ إلى الحل العسكري من أجل وقفها، وهذا هو السبب الوحيد الذي قد يدفعه لاتخاذ هذه الخطوة. أما فيما يخص إيران وملفها النووي، فنأمل ألا نضطر إلى هذا الخيار، وأن نتمكن من حل الأزمة عبر المفاوضات".

وأشار إلى أن "ترامب قال في رسالته للإيرانيين: أنا رئيس سلام، ولا يجب أن نلجأ إلى الحل العسكري، بل علينا التفاوض. يجب تصحيح المفاهيم الخاطئة، ووضع نظام مراقبة وتدقيق يطمئن جميع الأطراف بشأن التسليح النووي".