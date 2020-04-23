طالب فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأفراد بالالتفات للفقراء، خلال شهر رمضان الكريم، قائلًا: «الفقراء أمانة في الأعناق كونوا لهم عونًا وسندًا ولا تمنعوهم من فضل الله وأكرموهم وابذلوا لهم العطاء».

وأضاف «الطيب»، في كلمة له بثتها فضائية «الأولى»، مساء اليوم الخميس، أن بعض الفقراء لا يسألون الناس؛ لتلبية احتياجهم، مناشدًا المسلمين بالبحث عنهم وصيانة عزة أنفسهم والجبر بخواطرهم.

وشدد فضيلة الإمام الأكبر على أهمية التعجيل بالزكاة، مشيرًا إلى أن التعجيل يعجل بفرج الله؛ لإزاحة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، مساء أمس الأربعاء، أن أول أيام شهر رمضان هو يوم الجمعة المقبل، الموافق 24 أبريل لعام 2020.