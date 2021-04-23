تحرير 13 محضر مخالفة للمخابز بأبو حمص في البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم الخميس، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، حملة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية؛ للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، حفاظًا على صحة المواطنين، وكذلك مواجهة الغلاء وجشع التجار، ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع، ومنع الظواهر الاحتكارية.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، بشن المهندس مصطفي الزمرانى مدير إدارة تموين أبوحمص، حملة أسفرت عن تحرير 13 محضر مخالفة للمخابز، كالآتى: "عدد 6 تقارير إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 8 ل17جرام، و3 مخالفات تصرف فى عدد 13شيكارة دقيق، و3 تقارير إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و1 تقرير توقف بدون أزن، و1تقرير عدم إعلان عن مواعيد التشغيل فى رمضان.



كما تمكنت الحملة من ضبط كمية من اللحوم البلديه زبح خارج المجازر الحكومية.