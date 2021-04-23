بدء التشغيل الفعلي لأول فرن فخار صديق للبيئة بـ«قرية الفواخير»

أعلنت نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المهندسة جيهان محمد عبد المنعم، عن بدء التشغيل الفعلي لأول فرن بقرية الفواخير يعمل بالغاز الطبيعي وبولاعات ذاتية، حيث تعد هذه الأفران صديقة للبيئة، موضحة أن التشغيل يتم بشكل آمن على أن التشغيل، الوقوف على نسبة تنفيذ توصيل المرافق لباقي الأفران.



ولفتت إلى أنه يتم تقنين أصحاب هذه الحرفة النادرة في تقنين أوضاعهم، حيث يتم تكثيف الجهود وضغط الإجراءات المتعلقة بتطوير قرية الفواخير لتذليل أي عقبات مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة، وتقنين أوضاع أصحاب هذه الحرفة.



وأشارت إلى هذا التطوير يأتي في إطار تحقيق نقلة تراثية وحضارية إلى جانب تحقيق أمال العاملين بها والذين يعتزون جدا بمهنتهم الراقية والتي يطلق عليها " جواهرجية الطين"، والتى تتمثل فى تقنيين أوضاعهم واستلامهم عقود وخطابات تؤمن موقفهم القانونى إلى جانب توصيل المرافق «مياه _غاز _كهرباء _صرف _ والغاز لإمكانية تركيب أفران غاز بديلا عن الأفران البدائية التى يعملون من بها إلى جانب الترويج لمنتجاتهم وتنشيط حركة البيع والشراء.



ورافقها خلال الزيارة رئيس حي مصر القديمة، خالد شحاته، والعميد ماجد فوزي، المشرف على مشروع الفواخير بالمنطقة الجنوبية، وبعض الإدارات المعنية والتنفيذية.



وأضافت، أنه جاري العمل على تركيب باقي الافران على التوالى و متابعة التنسيق مع شركات المرافق لتسريع إجراءات التعاقد لأهالينا من من منتفعى تلك الفواخير.



ووجهت بضرورة رفع كفاءة قرية الفواخير من حيث الإنارة وتركيب اللاند سكيب وتحسين المظهرالجمالى ورفع مستوى النظافة، علاوة على عمل مقاعد ولاند سكيب وبروجولات خشبية بتصميمات جمالية.



ووجهت بعمل نافورة بمدخل القرية وعمل نافورة ومعرض مفتوح بالإضافة إلى ضرورة وجود وعمل ساحة انتظار للسيارات والحافلات الخاصة بالسائحين.



وأكدت، خلال اجتماعها مع عدد القيادات المحلية، على تذليل وإنهاء أي عقبات أو مشاكل خاصة بالقرية، وإيجاد الحلول المثلى لها.



وطالبت بإنشاء مول أو إتيليه لعرض منتجات القرية بشكل حضاري وراقي وبشكل يليق مع قيمة هذا النوع النادر من الفن، علاوة على التوجيه بأهمية عرض هذه المنتجات «اون لاين» عن طريق الانترنت وذلك لتنشيط حركة البيع والشراء بالقرية وزيادة الاقبال عليها.



ووجهت نائب المحافظ، بضرورة التنسيق مع وزارة السياحة للتنسيق بوضع القرية ضمن المزارات الخاصة بالرحلات وتشجيع الجروبات السياحية على زيارة القرية لتنشيط حركة البيع والشراء وللترويج السياحى.



وأشارت إلى كيفية عرض المنتجات على مدار ٢٤ساعة وضرورة اختيار لايت سيستم يتناسب مع كل التوقيتات لإمكانية ظهور المنتج بشكل واضح، لافتة إلى أن هذا النوع من المزارات السياحية له دور في تنشيط السياحة نظرا لوجوده بالقرب من مجمع الأديان ومتحف الحضارات.



ولفتت إلى أنه تم عمل موقع إلكتروني يسمى أيادي مصر كمنحة من وزارة التنمية المحلية للمساعدة والتشجيع وتوصيل المنتج إلى السوق الإقليمي والمحلي.



وأكدت، أن تولي كل الاهتمام بهذا المشروع وتتابع إجراءات استكمال توصيل جميع المرافق مياه غاز كهرباء صرف، إلى جانب الاستمرار فى تركيب أفران الغاز والولاعات لباقى الوحدات بقرية الفواخير.