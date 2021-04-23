مؤلف الموسيقى التصويرية لنسل الأغراب: اعتمدت على الجمل الموسيقية

قال محمد العشي، مؤلف الموسيقى التصويرية لمسلسل نسل الأغراب، إنه يؤلف الموسيقى التصويرية لأي مسلسل حسب الخطوط الرئيسية له، حتى يتمكن من إخراج شيء مرتبط بالعمل الدرامي.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدم عبر فضائية «التليفزيون المصري»، صباح اليوم الجمعة، أنه لا يعتمد على الآلة في إيصال الدراما بقدر اعتماده على الجملة الموسيقية التي تعبر عن الحالة، موضحًا أن اختيار الآلات من اختصاصات المخرج.

وذكر أنه كان يعلم أن مسلسل «نسل الأغراب» عمل ملحمي، يدور حول صراع بين قوتين كبيرتين في الصعيد، لذا كانت لديه فكرة أنه سيكون هناك استخدام للموسيقى الملحمية المعتمدة على الآلات النحاسية بنسبة كبيرة، لكنه لم يتخيل أن تكون بهذه الضخامة.

وأكد أن المسلسل يعبر عن حالة إنسانية قابلة للتكرار في مجتمعات أخرى غير الصعيد، لذا لم يكن يميل إلى استخدام آلات موسيقية بعينها، لتوصيل الحالة الإنسانية الخاصة بالتحدي.

وعن المشاهد التي وقف أمامها في حيرة أثناء تنفيذ موسيقى المسلسل، ذكر أن المشاهد التي لها علاقة بالأكشن والتحدي تكون محيرة، لأنه لا يريد أن يكون الموسيقى التصويرية مبالغ فيها، مع عدم التقليل من قوة التحدي الحاصلة، مضيفًا أن هذا الأمر لم يحدث في «نسل الأغراب» سوى في حوالي مشهدين فقط.

ويشارك في بطولة مسلسل «نسل الأغراب» الفنان أمير كرارة، ومي عمر، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة «سينرجي».