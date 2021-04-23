مايا مرسي: ملف المرأة في ازدهار بفضل إيمان ودعم القيادة السياسية للسيدة المصرية

مرسي: مصر تسير في اتجاه سليم فيما يخص المرأة

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن لجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة مهمة للغاية، مؤكدة أن وجود مصر كعضو بمثل هذه اللجان شيء يدعو للفخر.

وأضافت مرسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم سي»، الذي يقدم عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن ملف المرأة بمصر في ازدهار، بفضل الإرادة السياسية الداعمة والمؤمنة بالسيدة المصرية وقدرتها، معقبة: «أحلامنا ملهاش سقف».

وأشارت إلى مشاركة مصر في صياغة أهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2006 إلى أن تم إقرارها في 2010، لكنها المرة الأولى التي تدخل فيها مصر إلى المجلس التنفيذي للهيئة، موضحة أن هذا الجهاز هو ما يقر برامج المرأة في كل الدول.

وأكدت وجود نقلات نوعية في ملف تمكين المرأة المصرية، من خلال تواجدها في مجلسي النواب والشيوخ والمناصب الوزارية بنسبة كبيرة، مضيفة أن مصر تسير في اتجاه سليم فيما يخص المرأة.

وأعلنت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من «لجنة وضعية المرأة» للأعوام من 2022 إلى 2026، والمجلس التنفيذي لـ«هيئة الأمم المتحدة للمرأة» للأعوام من 2022 إلى 2025، كممثل للمجموعة الإفريقية، مؤكدة أن ذلك يعد انتصارًا جديدًاا للمرأة.