مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى تصادم 3 شاحنات بالوادى الجديد

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب شخصين آخرين، في حادث مروري، صباح اليوم الثلاثاء، بمركز الخارجة في الوادي الجديد.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري بطريق الخارجة - الداخلة.

وتبين من الفحص تصادم 3 تريلات نقل عملاقة بطريق "الخارجة - الداخلة" بمنطقة الكيلو 55 من الطريق بالقرب من مشروع فوسفات أبو طرطور أسفر عن وفاة الشاب إبراهيم يوسف مصطفى 27 عاما من محافظة أسيوط، وإصابة كل من أبو العلا أحمد على 35 عامًا، مقيم بمحافظة أسيوط، ومحمد على بيومي 38 عامًا مقيم بمحافظة أسيوط.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت جثة المتوفى والمصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما دفعت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالتعاون مع وحدة المرور بأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بالطريق.