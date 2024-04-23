أبو عبيدة: الاحتلال لم يحقق سوى المجازر المروعة خلال 200 يوم

قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، إن المقاومة عازمة على قتال الاحتلال في أي بقعة على أرض قطاع غزة.

وأضاف خلال كلمة مصورة بثتها فضائية «الجزيرة»، مساء الثلاثاء، أن «العدو الذي سُحق كبرياء جيشه في 60 دقيقة، لم يستطع خلال 200 يوم أن يحقق سوى الدمار والمجازر المروعة والإبادة الجماعية».

وأشار إلى أن «حرب الإبادة الجماعية لا يتقنها سوى جبان يمتلك طائرات وقنابل فتاكة»، مؤكدًا أن «غزة باقية ومقاومتها متجذرة».

وأكمل: «العدو وجيشه الهمجي حيثما بحث في أي بقعة في غزة عن نصر وإنجاز ما لرفع معنويات جمهوره وجنوده، ويطيل فيه من عمر حكومته النازية، سيجدنا هناك في مواجهته من حيث لا يحتسب لنسفك دماء جنوده»