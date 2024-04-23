أبو عبيدة: جيش الاحتلال لا يزال عالقا في رمال غزة بلا هدف أو انتصار موهوم

قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، إن جيش الاحتلال لا يزال عالقًا في رمال غزة بلا هدف أو أفق أو انتصار موهوم ولا تحرير لأسراه، بعد مرور 200 يوم على حرب الإبادة في غزة.

وأضاف خلال كلمة مصورة بثتها فضائية «الجزيرة»، مساء الثلاثاء، أن «الاحتلال يستغل ورطته على الأرض في مزيد من الانتقام الهمجي والعشوائي، الذي لم يحقق انتصارًا يومًا للغزاة».

ولفت إلى أن «الكيان الصهيوني لن يكون أوفر حظًا من الغزاة القتلة عبر التاريخ، وسيحصد المزيد من الغضب وروح الانتقام والاستعداد لكنسه من أراضي فلسطين كافة».

وعلق على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والتي قال فيها إن «والده أخبره إن الكراهية لهم (اليهود) هي فيروس يتجدد عبر الزمن».

وأكمل: «هذا صحيح ولسنا بحاجة لأن يكتشفه والدك المؤرخ، لكن ما نسي أن يقوله لك والدك أن الفيروس سببه قذارتكم المفرطة ودماء الأبرياء التي تتلطخ بها أيديكم».

واستطرد متوجهًا بحديثه إلى نتنياهو: «هذا الفيروس قاتل وفتاك ونتيجته الأكيدة موتك وزوال احتلالكم وسقوطكم بإذن الله