الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على الشركات التي تزود روسيا بتكنولوجيا أسلحة

أفادت وثائق اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء بأن الاتحاد الأوروبي يقيم فرض عقوبات محتملة ضد أكثر من 12 شركة استمرت في شراء بضائع محظورة من التكتل وتزويد روسيا بها.

واستوردت الشركات التي تقع مقراتها في روسيا وتركيا والإمارات والصين وهونج كونج بضائع أوروبية محظورة بقيمة ملايين اليوروات استخدمها الجيش الروسي، برغم القيود التجارية الشاملة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، حسبما أشار تقييم اطلعت عليه وكالة بلومبرج اليوم الثلاثاء.

ورفض متحدث باسم المفوضية الأوروبي الإدلاء بتعليق.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي منح أولوية قصوى لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي تتحايل على العقوبات المفروضة على ما يطلق عليه المواد ذات الأولوية القصوى، والمكونات التي تم العثور عليها في الأسلحة الروسية في أوكرانيا أو المطلوبة لصنعها.