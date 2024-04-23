مدرب الداخلية: قادرون على البقاء في الدوري الممتاز

يرى أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، أن موقف فريقه صعب للغاية في جدول ترتيب الدوري الممتاز، مشيرًا إلى ثقته في قدرات الفريق على عبور تلك الكبوة.

وقال كشري في تصريحات تليفزيونية: "خضنا مباراتين أمام إنبي ومودرن فيوتشر وتعادلنا خلالهما، وأعتقد أننا كنا الأفضل والفريق يتطور، بجانب دخول 5 لاعبين للمشاركة لأول مرة في الدوري، خاصةً أنهم لم يشاركوا منذ التعاقد معهم في بداية الموسم الجاري".

وأضاف: "نفقد 5 لاعبين أساسيين ما بين إصابات وإيقافات، وخسرنا نقطتين أمام مودرن فيوتشر، ومبروك ليهم النقطة أمامنا لأن فرصنا كانت الأكثر والأوفر حظًا".

وأتم : "أعشق التجارب الصعبة، والجميع يعلم ما فعلناه مع أسوان والإنتاج الحربي من قبل، وسوف نعمل على البقاء في الدوري والتمسك بالأمل حتى النهاية".