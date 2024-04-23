تراجع حاد لأسعار النفط بسبب هدوء المخاوف بشأن الإمدادات

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع هدوء المخاوف من تراجع الإمدادات بعد الرد العسكري الإسرائيلي المحدود على الهجوم الإيراني على أراضيها خلال الأسبوع الماضي..

في الوقت نفسه ،زادت المخاوف من تراجع الطلب العالمي على النفط، بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة ارتفاعا حادا في مخزون النفط الخام بالولايات المتحدة.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 29ر0 دولار أي بنسبة 34ر0% إلى 85ر82 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل. كما تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 29ر0 دولار إلى 87 دولار للبرميل تسليم يونيو المقبل.

وتراجعت حدة المخاوف من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد أن بدت إيران غير راغبة في الرد على الهجوم الإسرائيلي المحدود ضدها. كانت المخاوف قد تزايدت بشدة في اعقاب الهجوم الجوي الذي نفذته إيران ضد الأراضي الإسرائيلية يوم السبت الماضي ردا على القصف الإسرائيلي لمبنى تابع لسفارتها في دمشق مما أسفر عن مقتل عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني. وبعد ذلك ردت إسرائيل بهجوم محدود في أواخر الأسبوع الماضي، وهو ما جعل أغلب المراقبين يؤكدون ان الدولتين غير راغبتين في الدخول في مواجهة مباشرة واسعة.