صورة سيلفى تودي بحياة سائحة صينية في إندونيسيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت وسائل إعلام محلية أن سائحة صينية/ 31 عاما/ توفيت مطلع الأسبوع عقب السقوط في بحيرة حمضية في إقليم جاوة الشرقية بإندونيسيا.

وكانت السائحة تلتقط صورة سيلفي " صورة ذاتية" مع زوجها عندما انزلقت وسقطت على عمق 75 مترا في فهوة اجين بمنطقة بانيوانجي السبت الماضي، بحسب ما ذكره موقع كومباس الإلكتروني.

وقال المرشد السياحي للزوجين إن السيدة كانت تقف على بعد 2 إلى 3 أمتار من حافة الحفرة، وبعد ذلك اقتربت من قطعة خشبية ورائها من أجل الحصول على صورة أفضل.

وأضاف " عندما تراجعت، تعثرت في تنورتها الطويلة، مما أدى لسقوطها للوراء".

واستغرق عاملو الإنقاذ ساعتين لانتشال جثة السيدة. وتم الإعلان عن وفاتها في الحال.

وتعد فوهة اجين جزءا من مجمع بركان اجين، الذي يعتبر منطقة بركانية نشطة.